Eine betrunkene Autofahrerin ist am Sonntagabend in Oggersheim mit ihrem Wagen im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 19.45 Uhr in der Mannheimer Straße. Die Frau habe neun Gläser getrunken, ein Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille. Der 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ihr Auto wurde abgeschleppt.