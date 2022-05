Ein 24-jähriger Autofahrer hat laut Polizei am Sonntagmorgen in betrunkenem Zustand die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in Süd im Bereich der Bleichstraße in einem Gleisbett gelandet. Er blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro. Es war nicht der erste Fall dieser Art.