Ein 31 Jahre alter Ludwigshafener muss sich nach Angaben der Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahl eines Pkw sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

All dies ergab sich bei einem Einsatz am Dienstag gegen 17 Uhr in der Ruchheimer Straße (K11) bei Oggersheim. Zeugen hatten der Polizei einen Fahrer gemeldet, der wegen einer gebrochenen Achse an seinem Auto nicht mehr fahren könne und deshalb die Straße blockiere.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, übergab der Mann ihnen gleich seinen Personalausweis und räumte ein, mehrfach das Gesetz gebrochen zu haben. Der 31-Jährige erklärte den Polizisten, dass er keinen Führerschein habe. Das Auto, mit dem er unterwegs war, gehöre nicht ihm, sondern einem Nachbarn. Und dieser wisse gar nichts davon, weil er sich den Wagen „ungefragt geliehen“ habe. Außerdem nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab 1,21 Promille.