Gegen einen 32-Jährigen aus Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) sind laut Polizei Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet worden. Am Sonntag gegen 4.30 Uhr wurde er in der Berliner Straße (Mitte) kontrolliert, als er versuchte, sein Auto zu parken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille. Ein Test auf der Dienststelle mit einem gerichtsverwertbaren Gerät ergab 0,82 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da es sich bei dem Wagen um den Pkw des 59-jährigen Vaters handelte, wurde auch ein Verfahren gegen den Halter eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 32-Jährige musste seine Heimreise ohne den Pkw des Papas antreten.

Auch 21-Jähriger hat zu tief ins Glas geschaut

Wegen Trunkenheit am Steuer muss sich auch ein 21-Jähriger aus Waldsee verantworten, den die Polizei am frühen Samstag gegen 1.40 Uhr in der Pfarrer-Krebs-Straße (Mundenheim) kontrollierte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,9 Promille.