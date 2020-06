Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet laut Polizei einen 40-Jährigen aus Mannheim, der am Samstagabend um 22.20 Uhr in der Maudacher Straße (Gartenstadt) gestürzt ist und sich eine kleine Platzwunde am Kopf zugezogen hat. Der Mann kollidierte wohl wegen seiner Alkoholisierung mit einem Laternenmast. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.