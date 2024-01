1,30 Promille hat der Atemalkoholtest einer 59-Jährigen ergeben, die am Dienstag um 20 Uhr in der Schützenstraße in Süd beim Rückwärtsausparken ein geparktes Auto beschädigt hat. Der Frau wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf gut 1100 Euro. Die Frau muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Führerscheinstelle prüft, ob sie ihren Führerschein behalten darf.