Ein 22-jähriger Radfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall in Oggersheim verletzt worden. Wie ein Alkoholtest ergab, war er mit 0,91 Promille auf seinem Rennrad unterwegs. Laut Polizei fuhr der Mann um 22 Uhr auf der Niedererdstraße in Richtung „Am Schlosskanal“. Gleichzeitig fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto auf der Mannheimer Straße in Richtung Frankenthaler Straße. An der Kreuzung Mannheimer Straße/Niedererdstraße stießen die beiden zusammen. Der 22-Jährige kam in ein Krankenhaus.