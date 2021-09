Betrunken ist am Sonntagnachmittag ein 40-Jähriger mit einem E-Scooter zur Polizeiinspektion in der Beethovenstraße (Süd) gefahren. Er wollte Hilfe von der Polizei, weil er nach einer Trennung die gemeinsamen Katzen behalten wollte. Weil sich laut Polizei im Gespräch Hinweise darauf ergaben, dass er betrunken ist, machten die Beamten einen Alkoholtest. Der ergab 2,91 Promille. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Was aus den Katzen wird, ist nicht bekannt.