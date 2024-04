Der 60-jährige Fahrer eines Transporters ist am Samstag auf der Relaisstraße in Richtung B36 kurz vor dem Rheinauer Bahnhof in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Ampelmast kollidiert. Der Mast drohte laut Polizei zu kippen und wurde nur noch gehalten, weil er sich mit der Frontstoßstange verkeilt hatte. Feuerwehr und Techniker sicherten den Mast. Die Straße wurde bis zirka 20 Uhr gesperrt, der Busverkehr umgeleitet. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer mit knapp zwei Promille unterwegs war. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Transporter wurde abgeschleppt. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.