Ein 22-Jähriger, der am Sonntagmorgen gegen 6.10 Uhr übermüdet und betrunken mit dem Auto unterwegs war, hat einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mindestens 12.000 Euro im Ludwigshafener Stadtteil West verursacht. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann in der Frankenthaler Straße mit seinem Wagen gegen das geparkte Auto einer 22-Jährigen. Das Fahrzeug am Straßenrand wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen das Rolltor einer Kfz-Werkstatt geschleudert. Der 22-Jährige lenkte nach der Kollision in die Gegenrichtung und stieß mit dem Auto eines 60-Jährigen zusammen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille.