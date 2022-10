Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag ein auffällig langsam fahrendes Auto in Mundenheim entdeckt – nach der Kontrolle war klar: Gegen den 43-jährigen Fahrer bestand ein Haftbefehl. Den Beamten zufolge gab der Mann zunächst an, wegen einer Schulterverletzung auf dem Weg ins Krankenhaus zu sein. Schnell hätten die Polizisten aber deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt, der in ähnlicher Weise bereits in der Vergangenheit auffällig geworden sei. Zudem stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Durch Zahlung der bestehenden Geldforderung habe dessen Vollstreckung aber abgewendet werden können. Das Auto des 43-Jährigen wurde sichergestellt.