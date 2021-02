Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwoch bei Unfall in der Gartenstadt einen Schaden von etwa 39.000 Euro verursacht. Laut Polizeibericht war der 42-Jährige am Vormittag mit seinem Wagen von der Maudacher Straße abgekommen, gegen ein geparktes Auto und dann gegen eine Betoneinfassung einer Laterne gefahren. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,68 Promille. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.