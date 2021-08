1,55 und 1,26 Promille Alkohol im Blut wurde bei zwei Pkw-Fahrern gemessen, die der Polizei am späten Samstag in Oggersheim beziehungsweise am frühen Sonntag in Friesenheim ins Netz gegangen sind. Zunächst fuhr ein 59-jähriger Ford-Fahrer um 23.30 Uhr in Schlangenlinien von Oggersheim-West in Richtung Ruchheim, wie eine Zeugin der Polizei berichtete. Aufgegabelt wurde der Ruchheimer von den Beamten an seiner Wohnanschrift. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Gleiches Schicksal ereilte eine 20-jährige Toyota-Fahrerin, die gegen 2 Uhr aufgrund ihrer Fahrweise einer Polizeistreife in der Brunckstraße auffiel.