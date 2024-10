Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Mittwochabend in Edigheim aus dem Verkehr gezogen. Laut Bericht hatten Zeugen gegen 18.30 Uhr der Polizei ein Auto gemeldet, das in Schlangenlinien durch die Oppauer Straße gefahren sei und dann am Fahrbahnrand angehalten habe. Vor Ort trafen die Beamten eine 52-Jährige an, die auf dem Fahrersitz schlief. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Frau wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt, gegen sie kann laut Polizei eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem werde die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrerin überprüfen.