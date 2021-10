Ein 30-Jähriger Autofahrer, der laut Polizei in der Nacht auf Samstag mit seinem 26 Jahre alten Begleiter unterwegs war, ist am Bliesbad über eine Verkehrsinsel gefahren und hat diese stark beschädigt. Anschließend flüchtete er vom Unfallort und hinterließ ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn. Darunter befand sich neben der Auspuffanlage des Wagens auch sein Kennzeichen. Das beschädigte Fahrzeug wurde in der näheren Umgebung mit den beiden schlafenden Insassen entdeckt. Da sich beide betrunkene Männer nicht einigen konnten, wer von ihnen den Unfall verursacht hatte, wurden sie auf die Dienststelle mitgenommen, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen beide wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und zumindest gegen den Fahrer auch wegen Unfallflucht eingeleitet.