Zwei Seniorinnen sind am Montag vermutlich von Betrügern kontaktiert worden. Nach Angaben der Polizei erhielt eine 88-Jährige aus Maudach am Morgen einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin der „Bundesfinanzverwaltung“. Die Anruferin behauptete, wegen einer Akte der Seniorin anzurufen. Diese erkannte den Betrugsversuch jedoch sofort und legte auf, berichtet die Polizei. Eine SMS erhielt eine 78-Jährige aus Gartenstadt gegen 10.15 Uhr. In der Nachricht soll ihr angebliches Kind eine neue Handynummer geteilt haben. Auch diese Seniorin ließ sich nicht darauf ein und erstattete Anzeige.