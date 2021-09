Von vier angeblichen GAG-Mitarbeitern, die an seiner Wohnung handwerkliche Arbeiten verrichten sollten, hat sich ein 38-jähriger Oggersheimer laut Polizei nicht täuschen lassen. Die Männer tauchten am Mittwoch um 6 Uhr bei ihm auf und versuchten, in seine Wohnung zu gelangen. Doch der Mann ließ sie nicht vorbei. Alle vier Täter hatten dunkle Ordner dabei, einer der Männer sei sehr kräftig und etwa 1,80 Meter groß. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2403.