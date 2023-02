Zum wiederholten Male hat eine 59-jährige Ludwigshafenerin Nachrichten von Betrügern erhalten, die sich als ihr Sohn ausgaben. Nach Polizeiangaben wurde sie Anfang Februar erstmals per SMS kontaktiert, unter dem Vorwand, der Sohn habe eine neue Nummer. Sie wurde dazu aufgefordert die Nummer einzuspeichern und den Chat über die Plattform WhatsApp fortzusetzen. Bevor Geld gefordert werden konnte, traf die 59-Jährige ihren Sohn und der Betrugsversuch flog auf, so die Polizei weiter. Am Sonntag erhielt die Ludwigshafenerin erneut eine WhatsApp-Nachricht, ebenfalls angeblich von ihrem Sohn. Unter dem Vorwand, ein neues Laptop kaufen zu wollen, wurde ihr diesmal eine Bankverbindung geschickt. Nach der vorherigen Erfahrung wurde der Betrugsversuch aber sofort erkannt. Zum Schutz gegen Telefonbetrug informieren Präventionsexperten der Polizei unter Telefon 0621 963-1515.