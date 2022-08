Telefonbetrüger haben am Donnerstag rund 4500 Euro von zwei Frauen ergaunert, in dem sie ihnen gefälschte Nachrichten über WhatsApp auf das Handy geschickt haben. Wie die Polizei weiter mitteilt, erhielten die beiden Frauen Textnachrichten von Absendern, die sich als ihre Töchter ausgaben. In beiden Fällen wurden die Frauen unter dem Vorwand, dass das eigene Handy kaputt sei, dazu aufgefordert Geld zu überweisen. Die Mütter fielen auf die Betrugsmasche herein und überwiesen Geldbeträge an die Betrüger.