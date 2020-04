Weil er angeblich Spenden für den Zirkus Ronaldo sammelt, hat sich ein Mann am Dienstag bei einer Schifferstadterin gemeldet. Nach eigener Recherche stellte die Bürgerin fest, dass der Zirkus seinen Sitz in Brandenburg hat. Bei einem Anruf dort wurde ihr bestätigt, dass zurzeit keine Sammlung in Schifferstadt in Auftrag gegeben wurde. Laut Stadtverwaltung wird der Mann wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, mittelgroß, mittelblond. Er spricht akzentfreies Deutsch mit gewählter Ausdrucksweise. Bürger, die eine ähnliche Beobachtung machen, können sich direkt bei der Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung unter 06235/44132 oder außerhalb der Dienstzeiten bei der Polizei unter Telefon 06235/4950 melden.