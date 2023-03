Eine Seniorin ist am Samstagabend auf einen falschen Mitarbeiter der Wasserwerke hereingefallen und Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei weiter mitteilt, suchte der Mann die Frau gegen 21 Uhr in ihrer Wohnung in der Bleichstraße (Süd) auf und gab vor, einen Wasserschaden in der Wohnung überprüfen zu müssen. Im Zuge seiner Tätigkeit innerhalb der Wohnung ließ sich der Betrüger laut Polizei unter einem Vorwand einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag aushändigen. Kurz darauf habe er die Wohnung verlassen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 1,60 Meter groß, schwarze Haare und schwarzer Bart, er trug einen langen schwarzen Mantel sowie eine schwarze Hose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.