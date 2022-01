Gleich vier Anrufe von Telefonbetrügern haben Ludwigshafener Senioren der Polizei am Montag gemeldet. Die Täter gaben sich in allen Fällen als falsche Polizisten aus. Bei einem 85-Jährigen fragte der Anrufer, ob der Senior 10.000 Euro Bargeld zu Hause oder ein Schließfach bei der Bank habe. Der 85-Jährige durchschaute die Betrugsmasche und beendete das Telefonat. Bei einer 88-Jährigen rief ein Mann an, der mitteilte, dass nahe ihrer Anschrift zwei Einbrecher festgenommen worden seien. Zwei weitere seien noch flüchtig. Der Anrufer fragte die Seniorin, ob sie Bargeld, Schmuck oder Gold zu Hause oder ein Bankschließfach habe. Die 88-Jährige verneinte, der Anrufer legte auf. Mit derselben Masche versuchte es ein Betrüger laut Polizei bei einem 83-Jährigen. Bei einer 82-Jährige erklärte der Anrufer, dass in ihrer Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen worden seien, die einen Zettel mit ihrem Namen dabei hatten. Auch hier folgte die Frage nach Wertsachen im Haus. Alle Senioren durchschauten den Trick und legten auf.