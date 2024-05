Um einen dreistelligen Geldbetrag haben zwei Betrüger, die sich als Handwerker ausgaben, am Mittwoch eine Seniorin im Mannheimer Waldweg (Neckarau) gebracht. Laut Polizei haben die Unbekannten die Frau in ihrer Wohnung zu einer Reparatur ihres Kamins überredet, für die sie 4500 Euro verlangten. Da die Rentnerin kein Bargeld zu Hause hatte, fuhr sie einer der Täter – womöglich in einem Mercedes Vito – zu einer Bankfiliale, während der andere Mann in ihrer Wohnung blieb. Dem Bericht zufolge übergab die Dame den Tätern einen dreistelligen Betrag, musste dann aber feststellen, dass die Arbeiten am Kamin augenscheinlich nicht erledigt waren. Nachdem die Täter die Wohnung verlassen hatten, vertraute sie sich einem Angehörigen an, der direkt die Polizei verständigte. Ob der zweite falsche Handwerker während der Abwesenheit der Dame etwas aus ihrer Wohnung entwendet hat, ist bisher nicht bekannt.

Die Täter sollen beide etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Einer von ihnen soll 1,85 Meter groß sein, einen schwarzen Vollbart sowie kurze schwarze Haare haben und mit einen Blaumann bekleidet gewesen ein. Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben: 1,75 Meter groß, schlank, braune Haare. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 83397-0.