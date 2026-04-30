Unbekannte haben in Ludwigshafen-Gartenstadt Dachrinnen an einem Einfamilienhaus ohne konkreten Auftrag ausgetauscht. Nach Angaben der Polizei verlangten die Männer anschließend von einer 72-Jährigen eine unverhältnismäßig hohe Summe. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 29. April, gegen 13 Uhr. Laut Polizei handelte es sich um fünf etwa 20 bis 25 Jahre alte Männer, die mit einem weißen Transporter unterwegs waren. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.