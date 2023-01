Ein Ehepaar aus dem Mannheimer Stadtteil Almenhof ist zwischen Freitag und Samstag Opfer von Trickbetrügern geworden. Laut Polizei erhielten die beiden mehrere Nachrichten über den Messenger Whatsapp. Der Absender habe sich als der Sohn der Eheleute ausgegeben und um Hilfe gebeten, da er in finanzieller Not sei. Daraufhin überwiesen die Eltern in mehreren Tranchen einen Betrag in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro. Durch einen anschließenden Anruf auf der „alten“ Telefonnummer des Sohnes flog der Betrug auf. Das Ehepaar erstattete Anzeige.