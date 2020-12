Zwei betrügerische Anrufe in Ludwigshafen sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Bei einem 78-Jährigen rief mittags eine unbekannte Frau an, die sich als seine Tochter ausgab. Sie sagte, dass sie einen Unfall hatte und seine Hilfe benötige. Der Senior erkundigte sich bei seiner richtigen Tochter und erkannte so den Betrug. Um 14.30 Uhr rief bei einem 80-Jährigen ebenfalls eine Frau an, die behauptete, der Mann habe mehrere Zehntausend Euro im Lotto gewonnen. Doch der Senior ließ sich nicht darauf ein, der Betrügerin seine Bankdaten für die vermeintliche Überweisung zu nennen.