Eine Frau, die sich als Mitarbeiterin von Europol vorstellte, hat laut Polizei am Montagvormittag einen 38-jährigen Ludwigshafener auf seinem Mobiltelefon angerufen. Sie erzählte ihm, dass man in Berlin seine Daten sowie Drogen in einem Auto gefunden hätte und reichte den Hörer dann an einen Mann weiter, der den 38-Jährigen Ludwigshafener auch zu seinem Bankkonto befragte. Als dieser daraufhin erklärte, dass er zu einer Polizeidienststelle gehen werde, um sich zu informieren, entgegnete der Anrufer, dass er dort wegen der Geschehnisse in Berlin direkt festgenommen werde. Daraufhin legte der 38-Jährige auf und informierte die Polizei.