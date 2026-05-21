Ein besonders dreister Betrugsfall hat sich am Dienstag in Mannheim ereignet. Opfer war ein 95-Jähriger.

Ein 95-Jähriger ist laut Mannheimer Polizei Opfer eines Betrügers geworden. Am Dienstagnachmittag erhielt der Mann im Stadtteil Friedrichsfeld gegen 12 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass im Rahmen einer Täterfestnahme die Personalien des Seniors aufgetaucht seien. Zudem würden Erkenntnisse vorliegen, dass in Kürze auch dessen Wertgegenstände entwendet werden sollen. Im Verlauf des Gesprächs forderte der Unbekannte den Senior auf, seine Wertgegenstände zum Schutz vor einem möglichen Diebstahl aufzulisten und an den Polizisten zu übergeben.

Kriminaldirektion ermittelt

Aus Angst vor einem möglichen Einbruch, kam der 95-Jährige der Aufforderung nach und legte verschiedene Schmuckstücke im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags in eine Tasche. Anschließend übergab er diese an seiner Haustür an eine unbekannte Person, die sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgab. Erst nach der Übergabe wurde die Polizei durch Angehörige des 95-Jährigen informiert. Die Spezialisten für Betrugsdelikte der Kriminaldirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen.