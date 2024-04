Betriebsräte, die sich in Ludwigshafen mit cleveren Ideen und originellen Projekten für die Interessen der Beschäftigten einsetzen, sind preisverdächtig. Sie sollen sich noch bis 30. April für den Deutschen Betriebsräte-Preis 2024 bewerben. Dazu ruft die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) auf. „Ob auf dem Bau, in der Gebäudereinigung oder im Dachdeckerhandwerk – in Ludwigshafen gibt es engagierte Betriebsräte, die gute Chancen auf den Preis haben“, sagt Rüdiger Wunderlich. Der Bezirkschef der IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz spricht von einer „unverzichtbaren Arbeit“ der Betriebsräte: „Sie sind die Verbindung zwischen Chefetage und Belegschaft. Arbeitnehmervertretungen kümmern sich ums gute Betriebsklima genauso wie um den Erhalt von Arbeitsplätzen.“ Ohne die „starke Stimme der Belegschaften“ sei es um Arbeitsbedingungen, Job-Sicherheit und Arbeitsschutz viel schlechter bestellt. Infos im Netz unter www.dbrp.de.