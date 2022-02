Für das Sommerferienprogramm in der Zeit vom 25. Juli bis zum 2. September sucht die Stadt noch Betreuer. Dies gilt sowohl für die dezentrale Betreuung in verschiedenen Einrichtungen wie auch für den zentralen Standort an der Großen Blies, wie es aus der Verwaltung heißt. Der Einsatz dauert zwei, vier oder sechs Wochen. Die Betreuer erhalten eine Übungsleiterpauschale von 40 Euro pro Tag. Interessenten ab 18 Jahren finden weitere Informationen im Netz unter www.lu4u.de und können Kontakt mit dem Kinder- und Jugendbüro über die E-Mail-Adresse betreuer-stadtranderholung@ludwigshafen.de aufnehmen. Die Interessenten erhalten eine Einladung zu einer Videokonferenz zum ersten Kennenlernen und Austausch mit den Verantwortlichen der Ferienbetreuung. Eine Teilnahme am Schulungswochenende vom 25. bis 26. Juni ist laut Stadt verbindlich. Fragen beantworten die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros unter den Telefonnummern 0621 504-2864 und 504-2758.