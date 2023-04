Die Stadtverwaltung organisiert auch in diesem Jahr in den Sommerferien eine Ferienbetreuung für Kinder an der zentralen Stadtranderholung (Stre & Co.) an der Großen Blies und in offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in den Stadtteilen. Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung sucht nun Betreuer, also junge Menschen, die Spaß an der Arbeit mit Kindern in einem großen Team haben. Wer schon immer einmal hinter die Kulissen von „Stre & Co.“ blicken und mit den verantwortlichen Pädagogen in ein lockeres Gespräch kommen wollte, ist am Mittwoch, 26. April, 18 Uhr, in den Räumen des Kinder- und Jugendbüros in der Westendstraße 17 genau richtig. Bei einem Spieleabend können sich Interessenten über die Ferienbetreuung informieren und mit Gleichgesinnten Spiele entdecken – vom klassischen Brettspiel bis hin zu Tablet-Games. Für Sandwich-Snacks und Getränke zur Stärkung zwischendurch ist gesorgt. Weitere Infos zur Ferienbetreuung und zu den Aufgaben der Betreuer gibt es im Netz auf dem Jugendportal lu4u.de. Wer Fragen hat, kann über die dortige Kontaktbox schreiben oder anrufen (Telefon 0621 504 2864).