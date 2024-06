Bereits am 28. Mai ist ein 65-Jähriger aus Ludwigshafen über eine Anzeige bei der Plattform „Facebook“ auf einen vermeintlichen neuen Online-Broker aufmerksam geworden, der laut Polizei eine hohe Rendite versprach. Den Beamten zufolge eröffnete der 65-Jährige deshalb ein Konto und überwies 250 Euro. Im Nachgang sei er jedoch aufgefordert worden, weiteres Geld anzulegen – was den Ludwigshafener misstrauisch machte. Er erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei.