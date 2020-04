Mehrere Bürger aus Schifferstadt und Böhl-Iggelheim haben zwischen Mittwoch und Freitag betrügerische Anrufe von angeblichen Enkeln und Neffen, falschen Sachverständigen und angeblichen Mitarbeitern einer Supermarktkette, die einen Gewinnspielgewinn auszahlen wollten, erhalten. All diese Anrufe dienten laut Polizei nur dazu, um Informationen über das Vermögen und eventuell vorhandene Bargeldbestände oder Wertgegenstände, die die Angerufenen zu Hause aufbewahren, in Erfahrung zu bringen. Am Mittwoch gelang es den Betrügern in einem Fall, das Opfer so verunsichern, dass es letztlich mehrere Tausend Euro übergab. Der Mann bekam von einer angeblichen Sachverständigen einen Anruf und ihm wurde gesagt, dass ein Bekannter einen Unfall gehabt hätte und er deshalb nun Geld benötige. Es sei bereits auch eine Notarin involviert, die dafür sorgen würde, dass der Mann sein Geld wiederbekomme. Später am Tag kam ein angeblicher Bote vorbei, der das Geld dann bei dem Mann abholte. Der Bote wird wie folgt beschrieben: zirka 1,70 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, etwa 50 Jahre alt, bekleidet mit blauen Jeans, einem schwarz-grauen Blouson und einer dunklen Basecap. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.