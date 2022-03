Am Montag 19, am Dienstag zehn und jetzt am Mittwoch weitere sechs: Die Serie von betrügerischen Anrufen in Ludwigshafen reißt nicht ab. Kurios: Am Mittwoch klingelte sogar bei der Polizei das Telefon. Gegen 10.15 Uhr meldete sich ein Mann mit den Worten „Polizeipräsidium Rheinpfalz“ bei einer Polizeiinspektion in Ludwigshafen. In gebrochenem Deutsch verlangte er in nachdrücklichem Tonfall mehrfach und aggressiv nach einer Frau Müller (Name geändert). Wegen seiner schlechten Deutschkenntnisse verstand der Anrufer erst kurze Zeit später, dass er bei einer Polizeidienststelle und nicht bei einer Privatperson gelandet war und legte auf. Nachforschungen der Polizei zufolge ist davon auszugehen, dass sich vermutlich ein Täter in einem Callcenter, das sich auf betrügerische Anrufe spezialisiert hat, verwählt hatte.

„Polizei Mannheim“

Um 10.40 Uhr wurde ein 72-Jähriger von einem Mann angerufen, der sich als „Polizei Mannheim“ vorstellte. Der Anrufer befahl dem Senior, dass er sich anziehen solle, da die Polizei gleich kommen werde, um ihn abzuholen. Der 72-Jährige fragte daraufhin nach dem Namen des Anrufers und dem Grund für seine Forderungen. Als der Unbekannte einen Namen nannte, aber keinen Grund für die Abholung, beendete der Senior das Gespräch.

„Kripo Mannheim“

Gegen 11 Uhr rief ein Mann bei einem 84-Jährigen an und meldete sich mit „Kriminalpolizei Mannheim“. Er fragte den Senior, wo er wohnen würde. Dies verriet der 84-Jährige ihm jedoch nicht, sondern antwortete gewieft, dass der Anrufer schon herkommen müsse, wenn er etwas von ihm wolle. Da er sich schon dachte, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, legte er direkt danach auf.

Gegen 12 Uhr rief eine Frau bei einer 62-Jährigen an, meldete sich ebenfalls mit „Kripo Mannheim“ und sprach von einem festgenommenen Rumänen, bei dem ein Zettel mit Name und Adresse der 62-Jährigen gefunden worden war. Da die 62-Jährige die Masche erkannte, beendete sie sofort das Gespräch und verständigte die Polizei.

Geld oder Gefängnis

Gegen 13 Uhr bekam eine 89-Jährige einen Anruf von einem Mann, der angab, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall gehabt habe und nun ein Geldbetrag fällig sei, um sie vor dem Gefängnis zu bewahren. Als die Seniorin antwortete, dass sie kein Bargeld zur Verfügung habe und man ihr ihre Tochter sofort nach Hause bringen solle, beendete der Anrufer das Telefonat.

„Halt die Gosch, du Dummbabbler“

Gegen 14.40 Uhr erhielt ein 75-Jähriger auf seinem Mobiltelefon einen Anruf eines vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiters. Noch bevor er in ein Gespräch verwickelt werden konnte, beendete er das Gespräch mit den Worten „Halt die Gosch, du Dummbabbler“ und legte auf.

