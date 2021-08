Eine Trickbetrügerin hat eine Seniorin in Oppau am Mittwoch um mehrere Tausend Euro gebracht. Die Frau hatte gegen 14 Uhr an der Wohnung der Seniorin im Nordring geklingelt. Sie behauptete, dass der Sohn einen Unfall gehabt habe und deswegen dringend Geld benötige. Die Seniorin, die ihrem Kind helfen wollte, gab der Betrügerin mehrere Tausend Euro. Die Frau steckte das Geld ein, stieg zu einer weiteren unbekannten Person in ein Auto und fuhr weg. Der Sohn der Seniorin alarmierte die Polizei, als er von dem Betrug erfuhr. Die Betrügerin ist etwa 30 Jahre alt, blond und zirka 1,80 Meter groß. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Frau geben können, ihre Begleitperson oder das Fahrzeug. Kontakt zur Polizei unter Telefon 0621/963-2222.