Ein 77-jähriger Ludwigshafener ist nicht auf einen Trickbetrüger hereingefallen, der sich am Montag am Telefon als sein Enkel ausgegeben hat. Der Senior beendete

das Gespräch, weil ihm der Anruf suspekt vorkam. Ein Schaden entstand nicht. Der Rentner habe vorbildlich reagiert, teilte die Polizei weiter mit. Die Masche der Betrüger ist immer ähnlich: Sie versuchen ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln und durch das Vortäuschen falscher Tatsachen in die Irre zu führen, um so an Geld oder Wertsachen zu kommen.