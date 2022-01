Nach einem Wechseltrickbetrug in einer Bar in der Bahnhofstraße (Mitte) am Mittwoch sucht die Polizei Zeugen. Um 23 Uhr verwickelte ein Gast einen Kellner in ein Gespräch und wollte während des Bezahlens einen 100 Euro Schein gewechselt bekommen. Letztendlich steckte der Gast seinen 100 Euro Schein sowie zwei 50 Euro Scheine des Kellners ein und verließ die Bar. Der unbekannte Täter ist Ende 30. Er hat kinnlange, fettige schwarze Haare und ist korpulent. Er trug einen Fünf- bis Zehn-Tagebart, eine graue Arbeitshose und eine weiße Fleece-Jacke. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.