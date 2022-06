Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass erneut vor Betrügern am Telefon. Am Mittwoch kam es zu einigen solcher Fälle. Ein 29-Jähriger wurde den Angaben zufolge von einem angeblichen Europol-Mitarbeiter angerufen, der behauptete, dass der Name seines Opfers bei Ermittlungen zu einem Drogendeal aufgetaucht sei. Der angebliche Polizist soll sich für persönliche Daten und die Bankverbindung des 29-Jährigen interessiert und mit Verhaftung gedroht haben. Dieser beendete daraufhin das Gespräch. Darüber hinaus erhielten eine 64-Jährige und eine 83-Jährige sogenannte Schockanrufe, bei denen ihnen erzählt wurde, dass Verwandte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten und nun Geld benötigten. Auch diese beiden Frauen legten auf, sodass kein Schaden entstanden ist. Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals dazu auffordert, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Auch rufe sie nie unter der Notruf-Nummer 110 an.