Ein Betrüger war am Dienstagabend im Stadtteil Süd unterwegs. Er klingelte nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr bei zwei Seniorinnen und wollte diese täuschen. Doch beide Frauen reagierten clever und fielen nicht auf die Masche herein. Zunächst gab sich der Unbekannte bei einer 72-Jährigen als TWL-Mitarbeiter aus. Er behauptete, in der Wohnung etwas überprüfen zu müssen. Die 72-Jährige glaubte dem Mann nicht und schlug die Wohnungstür zu. Wenig später klingelte der Mann bei einer 74-Jährigen. Er gab sich dieses Mal als Vodafone-Mitarbeiter aus. Doch auch die 74-Jährige habe sich nicht in die Irre führen lassen, lobt die Polizei, und ließ den Unbekannten abblitzen. Der Mann wurde von den zwei Frauen so beschrieben: etwa 35-Jähre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Statur. Er trug helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.