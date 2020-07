Weil ein unbekannter Telefonbetrüger behauptet hat, der Computer eines 80-Jährigen sei gehackt worden, ließ sich der angeblich betroffene Senior zunächst auf die Forderungen des Anrufers ein. Laut Polizei wurde der 80-Jährige am Montag gegen 8 Uhr von dem Unbekannten kontaktiert, der angab, Mitarbeiter bei Microsoft zu sein. Er behauptete, dass es 7000 Hackerangriffe auf den PC des Ludwigshafeners gegeben habe. Um das vorgetäuschte Problem zu beheben, erlaubte der Senior dem Betrüger den Fernzugriff auf seinen Rechner. Auch gab er mehrere Anmelde- und Bankdaten an.

Elektromarkt-Mitarbeiter wurde misstrauisch

Der Betrüger forderte den 80-Jährigen außerdem auf, ihm verschiedene Guthabenkarten zu kaufen. Als er deswegen in einen Elektrofachhandel ging, verhielt sich der dortige Mitarbeiter laut Polizei vorbildlich. Er wurde misstrauisch und wies den 80-Jährigen darauf hin, dass es sich um einen Betrug handelt und er Anzeige erstatten soll.

Tipps, um sich zu schützen

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang Tipps, wie man sich vor Betrug schützen kann. Wenn sich der Anrufer am Telefon nicht mit Namen meldet, sollte man misstrauisch werden. Die Polizei empfiehlt: „Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.“ Außerdem sollte man keine Details zur eigenen familiären oder finanziellen Situation preisgeben. Die Polizei warnt weiter: „Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.“ Und: Bei verdächtigen Anrufen immer die Polizei informieren.