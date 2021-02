Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die in Ludwigshafen unterwegs sind. Am Mittwoch rief ein Mann bei einer 85-Jährigen an und gab sich als Verkäufer eines Teppichgeschäftes aus. Er erkundigte sich bei der Seniorin, ob sie noch an der ihm bekannten Anschrift wohnen würde, da er ihr einen Teppich schenken wolle. Er würde gerne persönlich vorbeikommen. Da ihr der Anruf verdächtig vorkam, meldete die Seniorin den Anruf bei der Polizei. Am Donnerstag rief eine Frau im Haushalt eines 71-Jährigen an und gab sich als Mitarbeiterin der Softwarefirma Microsoft aus. Die Anruferin sprach Englisch und gaukelte vor, dass es Probleme mit dem Computer geben würde. Das Gespräch führte der 32-jährige Sohn des Seniors, der schnell dem Betrugsversuch auf die Schliche kam. Da es mehrere solcher Fälle gab, weist die Polizei darauf hin, dass Microsoft nicht unaufgefordert anrufe, um schadhafte Geräte zu reparieren. Auf Anfragen von Nutzern der Computerprogramme werde fast ausschließlich per E-Mail reagiert. Hinweise zu den Fällen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.