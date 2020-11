Die Polizei sucht zwei Betrüger, die sich am Donnerstag in Friesenheim als Schornsteinfeger ausgegeben haben. Um 10.15 Uhr klingelten sie bei einer Seniorin in der Sulzbacher Straße. Die Männer sagten, dass sie den Schornstein am Haus reparieren müssten. Daraufhin fuhr die Frau zur Bank, um die geforderten mehreren Tausend Euro, abzuheben. Laut Polizei stahlen die Männer in dieser Zeit eine Münzsammlung und Parfüm. Das bemerkte die Frau jedoch erst, als sie den Männern das Geld übergeben hatte und diese weg waren. Sie werden wir folgt beschrieben: Die erste Person ist Mitte 30, hat eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Lederschuhen und schwarzem Pullover. Die zweite Person hat ein ähnliches Alter und ist schlank mit schwarzem Bart. Dieser Mann trug eine Brille mit dunklem Gestell und dunkle Kleidung. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.