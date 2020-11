Die Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon, die vor allem ältere Menschen anrufen und um ihr Erspartes bringen wollen. Jüngster Fall: Am Mittwochmorgen wurde ein über 80 Jahre altes Ehepaar im Stadtteil Süd von einem vermeintlichen Sparkassenmitarbeiter angerufen, der behauptete, dass soeben von dessen Konto 1000 Euro abgebucht worden seien. Die Senioren sollten sich mit einem „Oberkommissar Wagenknecht“ in Verbindung setzen. Der falsche Polizist forderte mit dem vermeintlichen Bankmitarbeiter das Paar auf, einen fünfstelligen Geldbetrag auf ein angebliches „Sicherheitskonto“ zu überweisen. Der 85-jährige Ehemann wurde zunehmend misstrauisch und rief bei der echten Polizei an. Dort konnte sein Verdacht bestätigt werden: Bei den Anrufen handelte es sich um einen Betrugsversuch. Ebenfalls am Mittwoch rief ein angeblicher Bankmitarbeiter wegen einer vermeintlichen Überweisung bei einer 71-Jährigen in der Gartenstadt an. Als sich die Seniorin fragte, bei welcher Bank der Anrufer arbeite, legt der Mann auf. Die Masche der Betrüger ist immer ähnlich: Sie versuchen ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln, um an Wertsachen zu kommen.