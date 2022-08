Mehr als 4000 Euro haben Trickbetrüger laut Polizei am Montag von einer 75-Jährigen aus Ludwigshafen ergaunert. Die Frau wurde per Whatsapp von einer ihr unbekannten Nummer kontaktiert, die sich als Tochter der Seniorin ausgab. Die vermeintliche Tochter hätte angeblich das Handy verloren und könnte sich nicht auf ihr Bankkonto einloggen. Um anstehende Kosten zu decken, benötige sie nun dringend Geld. Die 75-Jährige überwies daraufhin einen Betrag von über 4000 Euro an ein Konto. Einen Tag später meldete sich die richtige Tochter und zeigte den Betrug an.

PC von Virus befallen?

Ein 71-Jähriger wurde ebenfalls am Montag von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen. Dieser gab an, dass der Computer des Seniors von einem Virus befallen wäre. Mit dem Kauf eines Anti-Virus-Pakets im Wert von 300 Euro würde man das Problem lösen können. Der 71-Jährige erkannte, dass es sich um einen Betrug handelte, und beendete das Gespräch, so die Polizei.

