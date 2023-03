Ein Betrüger hat einer 94-Jährigen am Samstagnachmittag laut Polizei Schmuck im Wert von 5000 Euro abgenommen. Zwischen 16.30 und 17.15 Uhr klingelte der Unbekannte bei der Seniorin in der Oggersheimer Keltenstraße und zeigte einen vermutlich gefälschten Dienstausweis einer Ludwigshafener Wohnungsbaugesellschaft vor. So gelangte der Täter in die Wohnung der Frau und kam an die Beute. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, schlanke Figur, südländischer Phänotyp, sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.