Ein Unbekannter hat in Mannheim-Nord eine 58-jährige Frau mit einem Telefontrick um 100.000 Euro gebracht. Nach Angaben der Polizei gab sich der Mann als Mitarbeiter eines Kreditkartenunternehmens aus. Er rief die Frau am Donnerstag gegen 19.30 Uhr an und gewann in einem mehrstündigen Gespräch ihr Vertrauen. Unter dem Vorwand, auf ihrem Handy sei Schadsoftware festgestellt worden und sie müsse ihr Geld sichern, veranlasste er sie, den Betrag auf ein angebliches Treuhandkonto zu überweisen. Nachdem die Frau das Geld überwiesen hatte, beendete der Anrufer das Gespräch. Das Fachdezernat für Betrugsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelte weiter.