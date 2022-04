Opfer eines falschen Handwerkers ist eine 77-Jährige am Dienstag in Mannheim geworden. Laut Polizei bat der Mann um Einlass in die Wohnung der Frau, weil es angeblich in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben habe und er die Leitungen überprüfen müsse. Während der Mann sich im Badezimmer aufhielt muss eine weitere Person in die Wohnung gekommen sein. Im Schlafzimmer fehlte anschließend Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der angeblichen Handwerker ist 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und ist etwa 50 bis 60 Jahre alt. Der Mann soll akzentfreies Deutsch gesprochen und eine kräftige Stimme gehabt haben. Er trug einen blauen Handwerkeranzug und hatte einen schweren Gang. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 83397-0.