Ein 66-jähriger Ludwigshafener ist Opfer eines Betrugs geworden. Zunächst wurde er vor zwei Wochen im Internet auf einen Online-Broker aufmerksam. Mit Aussicht auf eine hohe Rendite brachten die Betrüger den Ludwigshafener dazu, mehr als 30.000 Euro zu überweisen, berichtet die Polizei. Als der 66-Jährige erneut mehr als 10.000 Euro überweisen wollte, warnte ihn seine Bank, dass er wahrscheinlich einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen ist.