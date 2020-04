Ein Betrüger hat am Dienstag in Ludwigshafen mit dem sogenannten Enkeltrick 24.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, rief gegen 13.30 Uhr ein Unbekannter bei einer 79-jährigen Ludwigshafenerin an. Er erklärte, dass er der Ehemann ihrer Enkelin sei, einen Unfall gehabt habe und den Schaden in Höhe von 24.000 Euro direkt bezahlen wolle, um den Führerschein nicht zu verlieren. Der Anrufer versicherte der 79-Jährigen, dass er das Geld gleich zurückzahlen werde. Die Frau war anfangs zwar skeptisch, ließ sich dann aber doch davon überzeugen, dass sie mit dem Mann ihrer Enkelin spreche. Daher willigte sie ein. Der Anrufer bestellte ein Taxi. Mit diesem fuhr die Ludwigshafenerin zur Bank und ließ sich 24.000 Euro auszahlen. Später rief der Unbekannte erneut an. Er sagte, er sei schon auf dem Weg nach Heidelberg, weshalb ein Bekannter von ihm das Geld abholen werde. Die 79-Jährige packte die 24.000 Euro in eine Plastiktüte und wartete vor der Haustür. Dort erschien tatsächlich ein Mann. Er war etwa 1,70 Meter groß, korpulent, untersetzt und dunkel gekleidet mit dunklen Handschuhen, Mütze und Schal. Zudem hatte er eine dunkelblaue Umhängetasche dabei. Diese hielt er auf, und die 79-Jährige legte das Geld hinein.

Drei weitere Betrugsversuche

Als die Frau wieder in ihrer Wohnung war, rief der vermeintliche Ehemann der Enkelin noch einmal an und fragte, ob sie auch Schmuck besitze. Als die 79-Jährige das verneinte, beendete der Unbekannte das Gespräch. Gegen 16 Uhr rief eine unbekannte Frau bei der 79-Jährigen an und bat sie um die Bankdaten, um das geliehene Geld überweisen zu können. Die 79-Jährige machte alle Angaben, ehe ihr der Sachverhalt dann doch suspekt vorkam. Sie kontaktierte ihre Enkelin, und dann stellte sich der Betrug heraus. Die 79-Jährige informierte ihre Bank und ließ die EC-Karte sperren. Laut Polizei gab es am Dienstag noch zu drei weiteren Enkeltrick-Versuche. Hier haben die Angerufenen jedoch klug gehandelt, nicht auf die Forderungen und Geschichten reagiert und die Gespräche beendet. Hinweise von Zeugen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773.