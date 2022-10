Nun wird es ernst mit dem Rathaus-Abriss: Am Mittwoch haben die Arbeiten für den Guss einer 50 Zentimeter dicken Betonplatte begonnen. Dafür liefern 84 Betonmischer das Material an.

Auf der 1450 Quadratmeter großen Platte sollen schwere Baumaschinen stehen, die für den Abriss des 18-stöckigen Gebäudes benötigt werden. Standort ist der ehemalige Warenhof West. Bereits Anfang Oktober wurde im Bereich des früheren Wasserbeckens an der Haveringallee eine mit 135 Quadratmetern deutlich kleinere Betonplatte gegossen. Die beiden Platten sollen nicht nur einem Schwerlastkran einen sicheren Stand bieten, sondern auch den Untergrund schützen. Denn dort verläuft ein großer Abwasserkanal, der einer der Hauptsammler in der Kanalisation ist. Würde dessen Decke durch die Schwerlasten eingedrückt, könnte dies verheerende Auswirkungen auf die Abwasserentsorgung in der Stadt haben.

665 Kubikmeter Beton werden im Warenhof West für die Platte gebraucht. Foto: Moray

Für die Bürger sichtbar wird der Rathaus-Abriss ab dem Frühjahr. Dann wird die Glasfassade des Hochhauses demontiert. Alle 1800 Einzelelemente werden einzeln abgehängt und dann mithilfe von Arbeitsbühnen und einem Kran abwärts befördert. Vom Rathaus-Turm bleibt nur noch ein Skelett stehen, das dann Stück für Stück bis Ende 2025 abgetragen wird.

Geplant ist, dass im April oder Mai die rund 9000 Quadratmeter große Fassade demontiert wird. Jedes Glaselement der Gebäudefront ist 3,50 Meter hoch und wiegt zirka 350 Kilogramm. Die 18 Etagen des Rathauses werden in den Rohbauzustand versetzt. Bis Jahresbeginn 2024 wird der Turm dann eingerüstet. Bis Oktober 2025 – so der Plan – soll dann Etage für Etage mit Baggern abgetragen werden. Keller und Teile der Außenwände sollen erhalten bleiben. Die Bodenplatte des Rathaus-Centers soll als Abstellfläche für Container und Material dienen während des Abrisses der Hochstraße Nord und dem Bau der Helmut-Kohl-Allee als deren Ersatz.